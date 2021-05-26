Netflix снимет первый российский сериал по мотивам «Анны Карениной»

Netflix заявил, что приступает к съемкам первого оригинального российского сериала «Анна К.». Это современная версия «Анны Карениной», главную роль в которой сыграет Светлана Ходченкова.

По сюжету светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, заводит роман с Вронским, наследником алюминиевой империи. Их отношения угрожают «хрупкому балансу их семейных уз и социальных отношений».

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Планируется, что сериал выйдет на Netflix по всему миру. О дате релиза пока не сообщается.

Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее поделился мнением о фильме «Вызов», съемки которого пройдут на МКС. Он рассказал, зачем нужна достоверность в кино, перечислил самые впечатляющие, по его мнению, картины о космосе и объяснил, почему зрителю так интересна эта тема.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Кино
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