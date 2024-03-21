Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» пройдет в Самарской области
Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» продолжает покорять регионы России, в этом году мероприятие пройдет в Самарской области, сообщили в пресс-службе.
С 15 по 25 ноября в Самаре и Тольятти пройдут показы лучших российских музыкальных спектаклей, гостей ждет специальная программа постановок с участием юных актеров.
Также традиционно будет организована Лаборатория — отбор новых авторских театральных проектов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 мая.
Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Калантаров рассказал НСН, что музыкальные театры и авторы мюзиклов в России перешли на импортозамещение, практически не заметив отъезда ряда исполнителей. Он отметил, что никто не ставит лицензионные мюзиклы, это дало мощный импульс для постановки произведений по материалам отечественных авторов. Репертуар переформатировался.
По его словам, музыкальные театры сегодня привлекают зрителей не звездами, а названиями-брендами. Он отметил, что никакая звезда не вытянет творчески несостоятельный проект.
Калантаров также объяснил успех мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», передает «Радиоточка НСН».
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