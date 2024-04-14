Наталия Орейро покинула Россию после съемок в Подмосковье

Уругвайская актриса Наталия Орейро уехала из России после завершения съемок в фильме «Письмо к Деду Морозу» в Московской области, пишет Telegram-канал Mash.

Орейро сыграет в российском фильме про Деда Мороза

По информации издания, съемки завершились в усадьбе Ивановское в Подольске. Территория была закрыта для посещения на протяжении месяца.

После теракта в «Крокус Сити Холле» рабочие смены артистов и членов съемочной команды стали длиннее, что позволило завершить работу над фильмов досрочно. При этом Орейро решила отменить поездки по России и выразила поддержку пострадавшим при нападении на концертный зал.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Дикий ангел» совершила тур по Карелии. Орейро путешествовала инкогнито и носила шляпу и темные очки, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Wikipedia.org/DonSimon
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