Наталия Орейро покинула Россию после съемок в Подмосковье
Уругвайская актриса Наталия Орейро уехала из России после завершения съемок в фильме «Письмо к Деду Морозу» в Московской области, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, съемки завершились в усадьбе Ивановское в Подольске. Территория была закрыта для посещения на протяжении месяца.
После теракта в «Крокус Сити Холле» рабочие смены артистов и членов съемочной команды стали длиннее, что позволило завершить работу над фильмов досрочно. При этом Орейро решила отменить поездки по России и выразила поддержку пострадавшим при нападении на концертный зал.
Ранее стало известно, что звезда сериала «Дикий ангел» совершила тур по Карелии. Орейро путешествовала инкогнито и носила шляпу и темные очки, отмечает «Радиоточка НСН».
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