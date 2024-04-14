Наталия Орейро покинула Россию после съемок в Подмосковье

Россия призвала Иран и Израиль к сдержанности

США не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана

«Абрау-Дюрсо» уведомила контрагентов о повышении цен на свою продукцию

Каждый десятый подросток в РФ получает первый трудовой опыт до 18 лет

Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве