Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграли в новом фильме про смешариков
В полнометражном игровом фильме «Смешарики. Космическая экскурсия» сыграют Надежда Михалкова и Александр Устюгов, рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».
Устюгов и Михайлкова сыграют родителей главных героев. Большую часть сцен актеры провели в декорациях космического корабля, по несколько часов снимаясь в скафандрах и осваивая анабиозные камеры. Примечательно, что над проектом работают сразу два режиссера - Андрей Мармонтов и Илья Максимов.
Подробности проекта группа компаний «Рики» держит в секрете. Известно лишь то, что Крош и Ёжик найдут в Ромашковой долине необычное устройство, которое перенесёт их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс.
Ранее в Мурманской области начались съемки нового фильма «Король и Шут. Навсегда», режиссером которого стал Рустам Мосафир, снявший сериал «Король и Шут», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru