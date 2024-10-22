Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграли в новом фильме про смешариков

Устюгов и Михайлкова сыграют родителей главных героев. Большую часть сцен актеры провели в декорациях космического корабля, по несколько часов снимаясь в скафандрах и осваивая анабиозные камеры. Примечательно, что над проектом работают сразу два режиссера - Андрей Мармонтов и Илья Максимов.

Подробности проекта группа компаний «Рики» держит в секрете. Известно лишь то, что Крош и Ёжик найдут в Ромашковой долине необычное устройство, которое перенесёт их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс.

Ранее в Мурманской области начались съемки нового фильма «Король и Шут. Навсегда», режиссером которого стал Рустам Мосафир, снявший сериал «Король и Шут», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

