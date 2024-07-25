Хабенский вернется к роли следователя Меглина в третьем сезоне сериала «Метод»

Он рассказал, что съемки третьего сезона стартуют уже в августе. По словам режиссера, над ним работает команда первого сезона шоу. Премьера намечена на начало 2025 года.

Быков также пообещал, что на этот раз партерами Хабенского в проекте станут «два больших, классных артиста», но имена их он не раскрыл.

Ранее в Санкт-Петербурге стартовали съемки 24-го сезона сериала «Тайны следствия», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

