Хабенский вернется к роли следователя Меглина в третьем сезоне сериала «Метод»
Народный артист России Константин Хабенский вернется к исполнению роли следователя Меглина в третьем сезоне сериала «Метод», заявил режиссер Юрий Быков, сообщает «Кинопоиск».
Он рассказал, что съемки третьего сезона стартуют уже в августе. По словам режиссера, над ним работает команда первого сезона шоу. Премьера намечена на начало 2025 года.
Быков также пообещал, что на этот раз партерами Хабенского в проекте станут «два больших, классных артиста», но имена их он не раскрыл.
Ранее в Санкт-Петербурге стартовали съемки 24-го сезона сериала «Тайны следствия», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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