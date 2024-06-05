Начались съемки нового сериала «Ронин»

Съемки нового российского сериала «Ронин» начались в Красноярском крае. Производством проекта занимается кинокомпания «Триикс медиа» для телеканала «ТВ-3», сообщает пресс-служба компании.

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Режиссером сериала стал Сергей Горбачев, известный по таким проектам, как «Условный мент» и «Закон тайги». На главную роль приглашен Дмитрий Паламарчук.

В центре сюжета – история бойца СОБРа, который после смерти жены возвращается в родную деревню, чтобы забрать сына, но сталкивается там не только с ребенком.

Ранее стало известно, что сериал «Чистые» с Викторией Исаковой выйдет на экраны в конце июня, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РежиссерКрасноярский КрайСериалСъемки

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