Начались съемки нового сериала «Ронин»
Съемки нового российского сериала «Ронин» начались в Красноярском крае. Производством проекта занимается кинокомпания «Триикс медиа» для телеканала «ТВ-3», сообщает пресс-служба компании.
Режиссером сериала стал Сергей Горбачев, известный по таким проектам, как «Условный мент» и «Закон тайги». На главную роль приглашен Дмитрий Паламарчук.
В центре сюжета – история бойца СОБРа, который после смерти жены возвращается в родную деревню, чтобы забрать сына, но сталкивается там не только с ребенком.
Ранее стало известно, что сериал «Чистые» с Викторией Исаковой выйдет на экраны в конце июня, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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