На Плюс Даче пройдет фестиваль BUBBLE Weekend

Гостей события ждут встречи с известными актерами. В Парке Горького можно будет встретить Ивана Янковского и Любовь Аксенову, исполнивших главные роли в новом сериале «Преступление и наказание»,а также других артистов.

В программе заявлен показ фильма «Майор Гром: Игра» и встречи с создателями семейной комедии «Кибердеревня» и фэнтези «Этерна». В течение двух дней фестиваля также будут доступны настольные игры, мастер-классы от K-POP Cover Dance команд и Аллея Авторов комиксов.

Фестиваль завершится выступлением музыкальной группы Chilli Cheese, вокалистом которой является актер Сергей Горошко.

