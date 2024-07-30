На Плюс Даче пройдет фестиваль BUBBLE Weekend
В первые выходные августа на площадке Плюс Дачи в Парке Горького пройдет фестиваль BUBBLE Weekend, организованный издательством BUBBLE и Кинопоиском.
Гостей события ждут встречи с известными актерами. В Парке Горького можно будет встретить Ивана Янковского и Любовь Аксенову, исполнивших главные роли в новом сериале «Преступление и наказание»,а также других артистов.
В программе заявлен показ фильма «Майор Гром: Игра» и встречи с создателями семейной комедии «Кибердеревня» и фэнтези «Этерна». В течение двух дней фестиваля также будут доступны настольные игры, мастер-классы от K-POP Cover Dance команд и Аллея Авторов комиксов.
Фестиваль завершится выступлением музыкальной группы Chilli Cheese, вокалистом которой является актер Сергей Горошко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru