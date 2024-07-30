На Плюс Даче пройдет фестиваль BUBBLE Weekend

В первые выходные августа на площадке Плюс Дачи в Парке Горького пройдет фестиваль BUBBLE Weekend, организованный издательством BUBBLE и Кинопоиском.

В России вышел роман «Майор Гром: Игра слов»

Гостей события ждут встречи с известными актерами. В Парке Горького можно будет встретить Ивана Янковского и Любовь Аксенову, исполнивших главные роли в новом сериале «Преступление и наказание»,а также других артистов.

В программе заявлен показ фильма «Майор Гром: Игра» и встречи с создателями семейной комедии «Кибердеревня» и фэнтези «Этерна». В течение двух дней фестиваля также будут доступны настольные игры, мастер-классы от K-POP Cover Dance команд и Аллея Авторов комиксов.

Фестиваль завершится выступлением музыкальной группы Chilli Cheese, вокалистом которой является актер Сергей Горошко.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:МоскваФильмФестиваль

Горячие новости

Все новости

партнеры