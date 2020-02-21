На 98-ом году жизни умер актер Борис Лескин

Актер Борис Лескин ушел из жизни на 98-ом году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актрису МХТ им. Чехова Дарью Юрскую.

Юрская, в частности, отметила, что жизнь Лескина была длинной, разной и удивительной. Причина смерти артиста не уточняется.

По информации агентства, Лескин был актером Большого драматического театра в Ленинграде (сегодня Санкт-Петербург) до 1980 года. Последние несколько лет жил и работал в Соединенных штатах.

Ранее 19 февраля сообщалось о смерти британского актера Джона Шрэпнела, знакомого зрителю, в частности, своими ролями в фильмах «Гладиатор» и «Троя». Он скончался в возрасте 77 лет.

