Музейную премию имени Лихачева учредили в России
Министерство культуры России учредило премию в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Отмечается, что премия будет вручаться ежегодно музеям их работникам, а также компаниям и гражданам, за реализацию проектов и программ в области музейного дела.
Уточняется, что премия будет включать 16 номинаций, в каждой из которых будет определяться один лауреат.
Ранее первый в России музей северной ходьбы «Йошкин КотоХод» был открыт в столице республики Марий Эл Йошкар-Оле, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru