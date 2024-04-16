Музейную премию имени Лихачева учредили в России

Отмечается, что премия будет вручаться ежегодно музеям их работникам, а также компаниям и гражданам, за реализацию проектов и программ в области музейного дела.

Уточняется, что премия будет включать 16 номинаций, в каждой из которых будет определяться один лауреат.

Ранее первый в России музей северной ходьбы «Йошкин КотоХод» был открыт в столице республики Марий Эл Йошкар-Оле, сообщает RT.

