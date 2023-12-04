Мультфильм My little pony получил рейтинг 18+

Мультсериал про пони My little pony получил рейтинг 18+ на стриминговом сервисе «Кинопоиск».

Производитель мороженого «Радуга» опроверг пропаганду ЛГБТ-движения

Причиной введения таких ограничений мог стать персонаж Рэйнбоу Дэш, которая имеет радужную окраску, рассуждают пользователи в соцсетях.

В пятницу, 1 декабря, в России ввели запрет на «Международное движение ЛГБТ» и признали его экстремистским. Радуга без голубого цвета считается одним из атрибутов движения.

Ранее телеканал «ТНТ Music» подверг цензуре клип корейской группы Seventeen «God of Music», убрав из него радугу. Изображение заменили черно-серо-белыми тонами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот
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