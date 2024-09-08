Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» собрал в прокате более 200 млн рублей

Сборы мультипликационного фильма «Лунтик. Возвращение домой» в российских кинотеатрах превысили 200 миллионов рублей, свидетельствуют данные ЕАИС.

«Лунтик. Возвращение домой» стал лучшим релизом уикенда и заработал 110 млн рублей

Для преодоления планки в 200 миллионов рублей мультфильму понадобавилось полторы недели. Премьера картины состоялась 29 августа.

Сюжет мультфильма рассказывает о намерениях Лунтика вернуться на Луну и найти маму. Главному герою помогают друщья - Вупсень, Элина, Кузя и Пчеленок.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что в 2024 году против кинотеатров заведено 100 дел о нелегальном показе, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кинокомпания ВОЛЬГА
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