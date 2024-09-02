«Лунтик. Возвращение домой» стал лучшим релизом уикенда и заработал 110 млн рублей
Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» стал лидером кинопроката в России в прошедший уикенд. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».
Полнометражный мультфильм о новых приключениях уже полюбившихся героев вышел на экраны 29 августа, напоминает RT. По предварительным данным, новинка заработала около 110 млн рублей.
Также в число лучших релизов уикенда вошли боевик «Ларго Винч: Гнев прошлого» со сборами более 17 млн рублей, драма «Подростки. Первая любовь» (около 8,6 млн), аниме Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо» (7,7 млн).
Кроме того, одними из лидеров кинопроката в выходные стали боевик «Пчеловод» и триллер «Меган: К вашим услугам», заработавшие примерно по 7 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru