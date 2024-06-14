Мультфильм «Головоломка 2» вышел в мировой прокат
В мировой прокат с пятницы, 14 июня, вышло продолжение мультфильма студии Pixar «Головоломка», сообщает «Культуромания».
В России анимационная картина «Головоломка 2» выйдет в кинотеатрах на день позже, в субботу, 15 июня.
На этот раз, речь в ней пойдет о повзрослевшей школьнице Райли Андерсон и эмоциях, живущих у неё в голове. К прежним Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости у подростка добавились Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.
Ранее режиссер «Русалочки» Маскер раскритиковал новые фильмы Disney, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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