Мультфильм «10 жизней» возглавил кинопрокат в России за выходные

Британо-канадский мультфильм «10 жизней» возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, сообщает портал Kinobusiness.

Мультфильм «Головоломка 2» вышел в мировой прокат

Он заработал 43,8 млн рублей за минувшие выходные. Второе место занимает комедия «Непослушники», которая собрала 41,4 млн рублей за минувшие выходные. Третью строчку занял фильм «Майор Гром: игра», собравший 33,2 млн рублей.

Ранее в индустрии пожаловались на летний кинопровал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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