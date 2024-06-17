Мультфильм «10 жизней» возглавил кинопрокат в России за выходные
17 июня 202405:38
Британо-канадский мультфильм «10 жизней» возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, сообщает портал Kinobusiness.
Он заработал 43,8 млн рублей за минувшие выходные. Второе место занимает комедия «Непослушники», которая собрала 41,4 млн рублей за минувшие выходные. Третью строчку занял фильм «Майор Гром: игра», собравший 33,2 млн рублей.
Ранее в индустрии пожаловались на летний кинопровал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru