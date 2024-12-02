Фильм «Приключения Паддингтона 3» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм Дугала Уилсона «Приключения Паддингтона 3» стал лидером кинопроката в России с СНГ в минувшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Новая часть комедии о Паддингтоне посвящена приключениям медвежонка в Перу, пишет Ura.ru. Картина собрала в прокате 253,9 млн рублей.
Второй в рейтинге самых популярных фильмов в кино стала анимационная лента «Моана 2», которая заработала 189,5 млн рублей (без учета России и Белоруссии). Третью строчку списка заняла комедия от театра «Квартет И», снятая режиссером Аветом Оганесяном, «Один день в Стамбуле». Сборы фильма составили 86,5 млн рублей.
На четвертом месте в рейтинге расположилась драма Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова «Любовь Советского Союза», заработавшая 50 млн рублей. Пятерку лидеров кинопроката замыкает комедия Дениса Гуляра «Манюня: Приключения в деревне» со сборами 38,3 млн рублей.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН предположил, что новый фильм о Паддингтоне сможет собрать в кино 500 млн рублей, однако дойти до 700-800 млн будет крайне тяжело.
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