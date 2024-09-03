МХТ им. Чехова анонсировал премьеры нового сезона

Очередную версию «Чайки» поставил сам Хабенский. Премьерный спектакль назначен на 30 ноября. Режиссёром «Восьми любящих женщин» стала Алла Сигалова. Премьера состоится в праздничный день, 8 марта.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», к 80-летию победы в Великой Отечественной войне Хабенский также анонсировал постановку Марины Брусникиной на основной сцене – спектакль по повести Константина Симанова «Двадцать дней без войны» из цикла «Из записок Лопатина». Также запланированы несколько премьер на Малой и Новой сценах.

