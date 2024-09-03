МХТ им. Чехова анонсировал премьеры нового сезона

Московский художественный театр имени Чехова в новом сезоне представит на суд зрителей девять премьерных спектаклей. В списке значатся, в частности, чеховская «Чайка», «Самоубийца» по пьесе Николая Эрмана, «Восемь любящих женщин» по пьесе французского драматурга и писателя Робера Тома.

Афишу анонсировал художественный руководитель-директор театра Константин Хабенский в ходе сбора труппы после летней паузы. Режиссёром постановки «Самоубийцы» выступил Николай Рощин.

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Очередную версию «Чайки» поставил сам Хабенский. Премьерный спектакль назначен на 30 ноября. Режиссёром «Восьми любящих женщин» стала Алла Сигалова. Премьера состоится в праздничный день, 8 марта.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», к 80-летию победы в Великой Отечественной войне Хабенский также анонсировал постановку Марины Брусникиной на основной сцене – спектакль по повести Константина Симанова «Двадцать дней без войны» из цикла «Из записок Лопатина». Также запланированы несколько премьер на Малой и Новой сценах.

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ФОТО: РИА Новости / Борис Приходько
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