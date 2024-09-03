МХТ им. Чехова анонсировал премьеры нового сезона
Московский художественный театр имени Чехова в новом сезоне представит на суд зрителей девять премьерных спектаклей. В списке значатся, в частности, чеховская «Чайка», «Самоубийца» по пьесе Николая Эрмана, «Восемь любящих женщин» по пьесе французского драматурга и писателя Робера Тома.
Афишу анонсировал художественный руководитель-директор театра Константин Хабенский в ходе сбора труппы после летней паузы. Режиссёром постановки «Самоубийцы» выступил Николай Рощин.
Очередную версию «Чайки» поставил сам Хабенский. Премьерный спектакль назначен на 30 ноября. Режиссёром «Восьми любящих женщин» стала Алла Сигалова. Премьера состоится в праздничный день, 8 марта.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», к 80-летию победы в Великой Отечественной войне Хабенский также анонсировал постановку Марины Брусникиной на основной сцене – спектакль по повести Константина Симанова «Двадцать дней без войны» из цикла «Из записок Лопатина». Также запланированы несколько премьер на Малой и Новой сценах.
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