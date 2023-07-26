Международная выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве

Участниками экспозиции станут все 89 субъектов России, которые будут представлены в павильоне 75, а также федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны.

Ульяновская область планирует показать кабину и часть фюзеляжа самолёта Ил-76 в натуральную величину, республика Саха (Якутия) - интерактивный сканер с мамонтёнком Юка, Иркутская область привезёт симуляторе новейшего российского лайнера МС-21 и батискафа «Мир». Также каждый регион представит свои достижения и гастрономические особенности.

Кроме того, запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы, просветительский марафон «Знание.Первые», церемония награждения лауреатов просветительской премии «Знание.Премия», новогодний карнавал «Знание.Ёлка».

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Вход будет бесплатным для всех посетителей.

Ранее организаторы выставки «Панк-культура. Король и Шут» заявили, что в ноябре 2023 года экспозиция будет представлена на родине группы в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

