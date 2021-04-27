Мацуев адаптирует музыку Чайковского для Олимпийских игр

Как отметил глава ОКР Станислав Поздняков, профессиональные музыканты доработают фрагмент концерта Чайковского, который заменит гимн России на ближайших Олимпиадах и Паралимпиадах.

«Мы, в частности, работаем с Мацуевым, чтобы концерт Чайковского более цельно звучал», – цитирует Позднякова МИР 24.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил музыку Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием сборной России на Играх в Токио и Пекине. Фрагмент произведения великого композитора заменит национальный гимн, запрещенный к использованию из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

