Мацуев адаптирует музыку Чайковского для Олимпийских игр
Пианист Денис Мацуев примет участие в аранжировке первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского для Олимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Олимпийский комитет России (ОКР).
Как отметил глава ОКР Станислав Поздняков, профессиональные музыканты доработают фрагмент концерта Чайковского, который заменит гимн России на ближайших Олимпиадах и Паралимпиадах.
«Мы, в частности, работаем с Мацуевым, чтобы концерт Чайковского более цельно звучал», – цитирует Позднякова МИР 24.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил музыку Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием сборной России на Играх в Токио и Пекине. Фрагмент произведения великого композитора заменит национальный гимн, запрещенный к использованию из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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