Марк Эйдельштейн заключил контракт с агентством WME

Российский актер Марк Эйдельштейн подписал контракт с американским агентством талантов William Morris Endeavor (WME). Об этом пишет Deadline.

Эйдельштейн рассказал, что «Солярис» Тарковского вдохновил его стать актером

По данным издания, артист заключил соглашение «для представительства во всех областях». Известно, что WME сотрудничает в том числе с режиссером Кристофером Ноланом, актерами Робертом Дауни-младшим, Анджелиной Джоли, Кираном Калкиным.

При этом Эйдельштейна продолжают представлять компании Color Creative, Mylan Greenspan, Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Российский актер стал широко известен после фильма Шона Бэйкера «Анора». Картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и пять премий «Оскар», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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