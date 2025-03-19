Марк Эйдельштейн заключил контракт с агентством WME
Российский актер Марк Эйдельштейн подписал контракт с американским агентством талантов William Morris Endeavor (WME). Об этом пишет Deadline.
По данным издания, артист заключил соглашение «для представительства во всех областях». Известно, что WME сотрудничает в том числе с режиссером Кристофером Ноланом, актерами Робертом Дауни-младшим, Анджелиной Джоли, Кираном Калкиным.
При этом Эйдельштейна продолжают представлять компании Color Creative, Mylan Greenspan, Sunshine Sachs Morgan & Lylis.
Российский актер стал широко известен после фильма Шона Бэйкера «Анора». Картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и пять премий «Оскар», напоминает Ura.ru.
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