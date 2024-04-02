Мария Захарова назвала песню «До свидания, мама!» своей любимой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала своей любимой отечественной песней 1990-х годов композицию группы «Моральный кодекс» «До свидания, мама!». Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

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Дипломат опубликовала видео с кадрами музыкального клипа на песню. Она отметила, что в начале 90-х училась в старших классах школы и очень полюбила композицию «Морального кодекса».

«Как это все совпало тогда! Клип был феноменальным», - добавила Захарова.

Ранее представитель МИД прокомментировала успех песни Кати Лель «Мой мармеладный» на Западе. Попадание композиции в мировые чарты дипломат сочла «пощечиной отменяльщикам русской культуры», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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