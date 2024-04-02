Мария Захарова назвала песню «До свидания, мама!» своей любимой

Дипломат опубликовала видео с кадрами музыкального клипа на песню. Она отметила, что в начале 90-х училась в старших классах школы и очень полюбила композицию «Морального кодекса».

«Как это все совпало тогда! Клип был феноменальным», - добавила Захарова.

Ранее представитель МИД прокомментировала успех песни Кати Лель «Мой мармеладный» на Западе. Попадание композиции в мировые чарты дипломат сочла «пощечиной отменяльщикам русской культуры», передает «Радиоточка НСН».

