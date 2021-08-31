Мария Шукшина получила орден «За заслуги перед Отечеством»

Мария Шукшина, Вячеслав Добрынин, Юрий Стоянов, а также ряд других российских деятелей культуры и искусства удостоены правительственных наград.

Актриса Мария Шукшина получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает Telegram-канал правительства РФ.

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получила актриса театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная.

Композитор Вячеслав Добрынин, дирижер Московского камерного оркестра «Музыка вива» Александр Рудин и актер Андрей Соколов награждены «Орденом Дружбы».

Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присуждено режиссеру Егору Дружинину, актрисе «Ленкома» Олесе Железняк, оперной певице Аиде Гарифуллиной и артисту балета Артему Овчаренко.

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский получил звание «Заслуженного деятеля искусств РФ».

Актер и телеведущий Юрий Стоянов, запомнившийся телезрителям по юмористической программе «Городок», получил почетную грамоту правительства РФ.

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ФОТО: РИА Новости
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