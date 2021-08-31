Мария Шукшина получила орден «За заслуги перед Отечеством»
Мария Шукшина, Вячеслав Добрынин, Юрий Стоянов, а также ряд других российских деятелей культуры и искусства удостоены правительственных наград.
Актриса Мария Шукшина получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает Telegram-канал правительства РФ.
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получила актриса театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная.
Композитор Вячеслав Добрынин, дирижер Московского камерного оркестра «Музыка вива» Александр Рудин и актер Андрей Соколов награждены «Орденом Дружбы».
Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присуждено режиссеру Егору Дружинину, актрисе «Ленкома» Олесе Железняк, оперной певице Аиде Гарифуллиной и артисту балета Артему Овчаренко.
Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский получил звание «Заслуженного деятеля искусств РФ».
Актер и телеведущий Юрий Стоянов, запомнившийся телезрителям по юмористической программе «Городок», получил почетную грамоту правительства РФ.
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