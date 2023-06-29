Гарик Сукачёв выпустит спектакль про жизнь аутиста в театре «Современник»

Гарик Сукачев в качестве режиссера-постановщика выпустит спектакль в конце ноября. Фрагменты из жизни главных героев воплотят актёры театра «Современник», в том числе, с помощью кукол Центрального кукольного театра имени Образцова. Это будет первая совместная постановка двух московских театров.

По словам режиссера, роман нелинейный и фантасмагоричный, поэтому собрать в формате спектакля настоящее и флэшбеки из прошлого главных героев было непростой режиссёрской задачей.

«Если говорить о самой пьесе, то она живёт абсолютно своей жизнью, и не так, как живёт роман. Всё-таки то, над чем я работаю, является лиричной историей, которой, по сути, в романе нет. В моём случае это очень похоже, как ни странно, на два разных произведения. Одно произведение киноискусства называлось “Сталкер”, а другое произведение литературного искусства называлось “Пикник на обочине”. Это два разных произведения. Это два разных характера. Это два разных главных героя», - поделился Гарик Сукачев.

Ранее Гарик Сукачев рассказал, что никогда не собирался уезжать из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

