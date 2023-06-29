Гарик Сукачёв выпустит спектакль про жизнь аутиста в театре «Современник»
Гарик Сукачев совместно с Ольгой Погодиной написали пьесу «САШАШИШИН» в основе которой роман Александры Николаенко «Убить Бобрыкина. История одного убийства», за которую писательница была удостоена премии «Русский Букер». Главный герой пьесы и романа – аутист Саша Шишин.
Гарик Сукачев в качестве режиссера-постановщика выпустит спектакль в конце ноября. Фрагменты из жизни главных героев воплотят актёры театра «Современник», в том числе, с помощью кукол Центрального кукольного театра имени Образцова. Это будет первая совместная постановка двух московских театров.
По словам режиссера, роман нелинейный и фантасмагоричный, поэтому собрать в формате спектакля настоящее и флэшбеки из прошлого главных героев было непростой режиссёрской задачей.
«Если говорить о самой пьесе, то она живёт абсолютно своей жизнью, и не так, как живёт роман. Всё-таки то, над чем я работаю, является лиричной историей, которой, по сути, в романе нет. В моём случае это очень похоже, как ни странно, на два разных произведения. Одно произведение киноискусства называлось “Сталкер”, а другое произведение литературного искусства называлось “Пикник на обочине”. Это два разных произведения. Это два разных характера. Это два разных главных героя», - поделился Гарик Сукачев.
Ранее Гарик Сукачев рассказал, что никогда не собирался уезжать из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гарик Сукачёв выпустит спектакль про жизнь аутиста в театре «Современник»
- Картаполов: «Вагнер» не будет участвовать в СВО
- В Госдуме предложили ввести лимит на усыновление детей в одну семью
- Сальдо заявил об уничтожении лодок с украинскими солдатами у Антоновского моста
- Песков направил с вопросами о Суровикине к Минобороны
- Вице-премьера Карачаево-Черкесии заподозрили в хищении более 100 млн рублей
- Песков: В отношении Путина действует особый санитарно-эпидемиологический режим
- Госдума приняла заявление с осуждением властей Швеции из-за сожжения Корана
- В Госдуме заявили, что Украину в НАТО «никто не ждет»
- Пушилин заявил об улучшении российских позиций на краснолиманском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru