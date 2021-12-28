«Майор Гром: Чумной доктор» вошел в топ-20 фильмов Netflix
Российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» заняла 20 место в рейтинге самых просматриваемых картин на стриминовогом сервисе Netflix за 2021 год. Такие данные опубликовал портал FlixPatrol.
Фильм Олега Трофима о полицейском Игоре Громе, снятый по комиксам Bubble, входил в топ-10 Netflix в 30 странах. Больше всего «Майор Гром: Чумной доктор» понравился жителям Италии, Чехии и Франции.
Российская премьера фильма о Громе состоялась в мае 2021 года.
По сюжету фильма полицейский из Санкт-Петербурга Игорь Гром пытается разгадать, кто держит в страхе всех чиновников северной столицы и скрывет лицо под маской чумного доктора.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+21 922 / сут.
Умерли
306 тыс.+935 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+43 961 / сут.
- «Майор Гром: Чумной доктор» вошел в топ-20 фильмов Netflix
- Театр Джигарханяна присоединили к Театру сатиры
- «Маме корову»: Дед Мороз рассказал о необычных желаниях детей
- В Госдуме появится группа по защите христианских ценностей
- «Газпром» показал проект третьего небоскреба «Лахта»
- Состояние найденной в овраге девочки стабилизировалось
- Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов
- В московском ТРЦ мужчину ранили из травматического оружия
- Роспотребнадзор не исключил ухудшения ситуации с COVID-19 после праздников
- Собянин заявил о низких показателях заболеваемости COVID-19 в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru