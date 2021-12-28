«Майор Гром: Чумной доктор» вошел в топ-20 фильмов Netflix

Российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» заняла 20 место в рейтинге самых просматриваемых картин на стриминовогом сервисе Netflix за 2021 год. Такие данные опубликовал портал FlixPatrol.

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Фильм Олега Трофима о полицейском Игоре Громе, снятый по комиксам Bubble, входил в топ-10 Netflix в 30 странах. Больше всего «Майор Гром: Чумной доктор» понравился жителям Италии, Чехии и Франции.

Российская премьера фильма о Громе состоялась в мае 2021 года.

По сюжету фильма полицейский из Санкт-Петербурга Игорь Гром пытается разгадать, кто держит в страхе всех чиновников северной столицы и скрывет лицо под маской чумного доктора.

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ФОТО: flickr/ainomirtti
ТЕГИ:РоссияNetflix
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