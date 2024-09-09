«Лунтик: Возвращение домой» стал лидером российского кинопроката за выходные

Полнометражный мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» возглавил кинопрокат в России и странах СНГ 5-8 сентября. Об этом пишет портал Kinobusiness.

Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» собрал в прокате более 200 млн рублей

Анимационный фильм Константина Бронзита о приключениях космического пришельца Лунтика и его друзей заработал за прошедшие выходные 82,6 млн рублей. По предварительным подсчетам, всего картина собрала в прокате более 200 млн рублей.

Вторым в списке лидеров проката стал фильм «Обе две» Владимира Котта. Комедия с участием Кристины Асмус, Валентины Мазуниной, Кирилла Кяро, Филиппа Бледного заработала за уикенд 26,7 млн рублей.

На третьей строчке рейтинга расположился боевик Руперта Сандерса «Ворон». Ремейк культового фильма 1994 года вышел на экраны в конце августа, главную роль в картине сыграл Билл Скарсгард, пишет 360.ru. Боевик заработал за выходные 23,2 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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