Люди года. Влад Лисовец стал «Иконой Стиля»
Ежегодная премия «Люди года», по версии светского журнала FB, вручила награды за заслуги в разных сферах деятельности
Вчера в Москве отгремело светское событие - Премия «ЛЮДИ ГОДА». С накрашенными глазами и в колье из страз, Влад Лисовец стал «Иконой Стиля» по версии журнала FB. Награды в других номинациях удостоились Олег Газманов, Николай Расторгуев, Люся Чеботина, Эвелина Блёданс, Анжелика Агурбаш и многие другие артисты, блогеры и представители бизнеса.
Николай Расторгуев — советский и российский музыкант, певец, гитарист, актёр, лидер группы «Любэ». Народный артист Российской ФедерацииФОТО: Ольга Махалова
Анфиса Чехова — российская теле- и радиоведущая, певица, актрисаФОТО: Ольга Махалова
Владислав Лисовец — российский стилист и Стас Костюшкин — певецФОТО: Ольга Махалова
Люся Чеботина — российская певицаФОТО: Ольга Махалова
Стас Костюшкин — российский певец и поэт, экс-участник дуэта «Чай вдвоём»ФОТО: Ольга Махалова
Таня Тузова — российская художница, певица, модель, дизайнер и блогерФОТО: Оля Махалова
Олег Газманов — певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации.ФОТО: Ольга Махалова
Анжелика Агурбаш — певица, актриса, модель и телеведущая, заслуженная артистка Республики БеларусьФОТО: Ольга Махалова
Эвелина Блёданс — актриса театра и кино, певица и телеведущаяФОТО: Ольга Махалова
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