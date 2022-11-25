Люди года. Влад Лисовец стал «Иконой Стиля»

Ежегодная премия «Люди года», по версии светского журнала FB, вручила награды за заслуги в разных сферах деятельности

Вчера в Москве отгремело светское событие - Премия «ЛЮДИ ГОДА». С накрашенными глазами и в колье из страз, Влад Лисовец стал «Иконой Стиля» по версии журнала FB. Награды в других номинациях удостоились Олег Газманов, Николай Расторгуев, Люся Чеботина, Эвелина Блёданс, Анжелика Агурбаш и многие другие артисты, блогеры и представители бизнеса.

Николай Расторгуев — советский и российский музыкант, певец, гитарист, актёр, лидер группы «Любэ». Народный артист Российской Федерации

ФОТО: Ольга Махалова

Анфиса Чехова — российская теле- и радиоведущая, певица, актриса

ФОТО: Ольга Махалова

Владислав Лисовец — российский стилист и Стас Костюшкин — певец

ФОТО: Ольга Махалова

Люся Чеботина — российская певица

ФОТО: Ольга Махалова

Стас Костюшкин — российский певец и поэт, экс-участник дуэта «Чай вдвоём»

ФОТО: Ольга Махалова

Таня Тузова — российская художница, певица, модель, дизайнер и блогер

ФОТО: Оля Махалова

Олег Газманов — певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации.

ФОТО: Ольга Махалова

Анжелика Агурбаш — певица, актриса, модель и телеведущая, заслуженная артистка Республики Беларусь

ФОТО: Ольга Махалова

Эвелина Блёданс — актриса театра и кино, певица и телеведущая

ФОТО: Ольга Махалова
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ФОТО: Ольга Махалова
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