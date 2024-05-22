«Свежая кровь!»: Долина призналась, что ей нравится работать с молодыми артистами

«Я планирую дуэты, мне нравится молодая кровь, много талантливых ребят, которые пишут свою музыку, мне приятно ее петь. Композиция, которую написал Ваня, плавно влилась в песню «Погода в доме». Это красиво, душевно, Ваня хорошо ее исполняет», - заявила она.

Как добавила собеседница НСН, в России много молодых талантливых исполнителей, со многими из них она работает лично.

«Кафедра эстрадно-джазового искусства, которой я руковожу уже восемь лет, выпускает много способных и мотивированных исполнителей. В моей музыкальной академии тоже много талантливых мальчишек и девчонок. В августе в Нижнем Новгороде впервые будет проходить фестиваль Dolina Fest, на котором я тоже рассчитываю увидеть новых талантливых людей. У нас будет конкурс универсального артиста, участникам нужно будет прочитать стихотворение, станцевать и спеть», - рассказала Долина.

Ранее генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин в разговоре с «Радиоточкой НСН» назвал Люсю Чеботину, Jony, Hammali&Navai, Zivert, Ваню Дмитриенко и MACAN одними из самых востребованных и перспективных артистов в 2024 году.

