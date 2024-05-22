«Свежая кровь!»: Долина призналась, что ей нравится работать с молодыми артистами
Лариса Долина рассказала НСН, что предпочитает сотрудничать с молодыми и талантливыми исполнителями, которые пишут музыку сами.
Народная артистка России Лариса Долина, которая получила номинацию на премии телеканала RU.TV за дуэтную песню «Погода в доме» с артистом CHEBANOV (Иван Чебанов), планирует и дальше сотрудничать с молодыми исполнителями. Об этом она рассказала корреспонденту НСН на красной дорожке премии.
«Я планирую дуэты, мне нравится молодая кровь, много талантливых ребят, которые пишут свою музыку, мне приятно ее петь. Композиция, которую написал Ваня, плавно влилась в песню «Погода в доме». Это красиво, душевно, Ваня хорошо ее исполняет», - заявила она.
Как добавила собеседница НСН, в России много молодых талантливых исполнителей, со многими из них она работает лично.
«Кафедра эстрадно-джазового искусства, которой я руковожу уже восемь лет, выпускает много способных и мотивированных исполнителей. В моей музыкальной академии тоже много талантливых мальчишек и девчонок. В августе в Нижнем Новгороде впервые будет проходить фестиваль Dolina Fest, на котором я тоже рассчитываю увидеть новых талантливых людей. У нас будет конкурс универсального артиста, участникам нужно будет прочитать стихотворение, станцевать и спеть», - рассказала Долина.
Ранее генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин в разговоре с «Радиоточкой НСН» назвал Люсю Чеботину, Jony, Hammali&Navai, Zivert, Ваню Дмитриенко и MACAN одними из самых востребованных и перспективных артистов в 2024 году.
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