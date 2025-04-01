Компания Никиты Михалкова увеличила прибыль почти на 20 млн рублей
1 апреля 202510:48
Компания народного артист РСФСР, художественного руководителя «Мастерской "12"» Никиты Михалкова увеличила прибыль почти на 20 миллионов рублей, сообщила «Газета.Ru».
За 2024 год прибыль компании ООО «Бесогон» составила 49 млн 598 тысяч рублей, что на 19 млн 211 тысяч больше, чем за 2023 год.
Компания Михалкова ООО «Бесогон» занимается производством кинофильмов и телевизионных программ.
Ранее Михалков заявил, что не готов снять фильм про Донбасс, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru