Антикоронавирусный концерт на крыше готова устроить группа «Анимация»

Песнями с балкона развлекают себя жители итальянских городов. Карантин в связи с коронавирусом введен по всей стране после того, как Италию накрыла волна заболеваемости, по последствиям уже оставившая позади Китай, откуда пошла болезнь. Заболели более 40 тысяч итальянцев, умерли 3400 человек – больше, чем в Китае, где заразилось в два раза больше жителей. Поддержать друг друга итальянцы и решили «коллективными серенадами».

Пример итальянцев вдохновил лидера российской группы «Анимация». Константин Кулясов с удовольствием устроил бы «антикоронавирусный» концерт на крыше многоэтажки в столичном спальном районе с прямой интернет-трансляцией. В рамках проекта «Музыканты о политике. Политики о музыке» НСН узнает мнение первых лиц политического Олимпа о событиях в музыкальном мире и дает возможность известным российским музыкантам высказать свое мнение об актуальных политических событиях. Константин Кулясов объяснил НСН, что побудило его выступить с такой инициативой.

«Во-первых, весь мир в едином порыве не борется с вирусом каждый день. На моей памяти это происходит первый раз, на моих глазах. Причем, я больше склоняюсь к тому, что это – повальная истерия, нежели глобальная опасность. И мне хочется людям поднять настроение. Я бы с удовольствием вышел на какую-нибудь крышу вместе со своей группой в каком-нибудь само спальном районе, поставил бы аппарат помощнее – и дал бы! Прямо, бабахнул бы офигеннейший концерт! И мы бы еще транслировали бы это в Youtube. К сожалению, в сегодняшней ситуации нельзя собираться больше 50 человек, а так могло бы посмотреть огромное количество людей. А из студии, просто из студии это делать не хочется. Это как-то банально и неинтересно».

Согласитесь, неплохая объединяющая идея на время режима повышенной антикоронавирусной готовности, введенного по всей стране? Это, к счастью, не тотальный карантин, как в Италии, но так и у нас не все готовы выйти на балконы для исполнения хором чего-нибудь духоподъемного. В режиме самоизоляции живут уже тысячи россиян, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран. По счастью, подавляющие их большинство здоровы, но с поддержкой и затворничество пережить будет легче.

Что совершенно точно не зазорно будет скопировать у поющих с балконов итальянцев, так это их стремление поддержать друг друга в критической ситуации. Можно, конечно, возразить, что в России ситуация далека от критической. Но стоит ли дожидаться?

