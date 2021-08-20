Литературный фестиваль «Традиция» пройдет в камерном формате
В парке Захарово 21 августа состоится литературно-музыкальный фестиваль-пикник «Традиция».
Идея фестиваля принадлежит писателю, публицисту, общественному деятелю Захару Прилепину и режиссеру, продюсеру, художественному руководителю МХАТ им. М. Горького Эдуарду Бояркову.
По словам Прилепина, фестиваль начался с его традиционных встреч с друзьями у себя дома. После чего артисты и писатели решили сделать свои встречи в более широком масштабе, так и появился фестиваль «Традиция».
В этом году в связи с мерами безопасности, принятыми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, фестиваль будет проходить в камерном формате. По традиции он объединит самые разные жанры и направления искусства: музыку, поэзию, литературу и даже философию. Важно отметить, что вход на фестиваль бесплатный.
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