Квентина Тарантино в России одарили сыром

Одному из самых известных мировых режиссеров Квентину Тарантино подарили сыр, произведенный в России. Это произошло во время пресс-конференции, посвященной презентации его фильма «Однажды… в Голливуде».

Сыр режиссеру преподнесла журналистка, которая так же пригласила Тарантино на сырный фестиваль в подмосковной Истре, передает сайт «Подмосковье Сегодня».

Ранее блогер-кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН рассказал, что думает об экскурсии для Квентина Тарантино, которую устроил министр культуры Владимир Мединский.

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ФОТО: Flickr.com
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