Квентина Тарантино в России одарили сыром
8 августа16:26
Одному из самых известных мировых режиссеров Квентину Тарантино подарили сыр, произведенный в России. Это произошло во время пресс-конференции, посвященной презентации его фильма «Однажды… в Голливуде».
Сыр режиссеру преподнесла журналистка, которая так же пригласила Тарантино на сырный фестиваль в подмосковной Истре, передает сайт «Подмосковье Сегодня».
Ранее блогер-кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН рассказал, что думает об экскурсии для Квентина Тарантино, которую устроил министр культуры Владимир Мединский.
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ФОТО: Flickr.com
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