BadСomedian похвалил Мединского за разлетевшуюся на мемы экскурсию Тарантино

В Москву в рамках презентации своего девятого фильма «Однажды в Голливуде» прибыл режиссер Квентин Тарантино. Экскурсию для голливудского гостя провел лично министр культуры России Владимир Мединский. Режиссеру показали главные достопримечательности столицы, в том числе Царь-колокол, Царь-пушку, Большой Кремлевский дворец. Тарантино, в частности, поинтересовался, что нужно сделать для того, чтобы быть похороненным в Кремлевской стене. Ему ответили, что для этого нужно быть членом царской семьи, сообщает ТАСС. Примечательно, что кадры с экскурсии разлетелись в соцсетях и стали основой для многочисленных мемов.

Видеоблогер-кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в эфире НСН, несмотря на имеющиеся конфликты с министром, похвалил Мединского за экскурсию.