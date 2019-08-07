BadСomedian похвалил Мединского за разлетевшуюся на мемы экскурсию Тарантино
Видеоблогер-кинокритик в эфире НСН похвалил министра культуры за устроенную им экскурсию для режиссера Квентина Тарантино.
В Москву в рамках презентации своего девятого фильма «Однажды в Голливуде» прибыл режиссер Квентин Тарантино. Экскурсию для голливудского гостя провел лично министр культуры России Владимир Мединский. Режиссеру показали главные достопримечательности столицы, в том числе Царь-колокол, Царь-пушку, Большой Кремлевский дворец. Тарантино, в частности, поинтересовался, что нужно сделать для того, чтобы быть похороненным в Кремлевской стене. Ему ответили, что для этого нужно быть членом царской семьи, сообщает ТАСС. Примечательно, что кадры с экскурсии разлетелись в соцсетях и стали основой для многочисленных мемов.
Видеоблогер-кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в эфире НСН, несмотря на имеющиеся конфликты с министром, похвалил Мединского за экскурсию.
«Только рад, что Квентин Тарантино прошелся по интересным местам. Я думаю, что министр, несмотря на все мои с ним конфликты, в контексте рассказов что это и как, кем было сделано и кому вручено, вполне справился бы, объяснил и рассказал. Если Квентину интересно – то вдвойне замечательно. Забавно, конечно, что мемы появились: это всегда смешно, пользователи великолепны, можно смотреть и смеяться. Но никакой злобы нет. Радостно видеть Квентина напротив короны», - заявил он.
Ранее кинокритик Антон Долин в обзоре для НСН прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры Тарантино.
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