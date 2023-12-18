Ксения Бородина ушла из реалити-шоу «Дом-2»

По её словам, решение покинуть шоу было трудным, однако ей пора «идти дальше».

«Решение далось очень нелегко... Я отдала проекту почти 20 лет, и он мне дал очень много. Я за все благодарна, но мне надо идти дальше», — написала она.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело против экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова по факту разбоя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».