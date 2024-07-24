Короткометражку о детстве одной из «Бурановских бабушек» снимут в Удмуртии

В Удмуртии планируют снять короткометражный фильм, в основу сценария которого легла история военного детства солистки ансамбля «Бурановские бабушки» Галины Коневой, говорится в группе ВКонтакте «Великой Победе - 80! Удмуртия».

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Фильм будет называться «Италмас – цветок мира». Креативным продюсером ленты будет Ольга Дмитриева. Целью фильма называют желание показать, какими были дети и подростки в годы войны.

«Ей было 4 года, когда мама брала ее с собой работать в поле. Однажды малышка серпом поранила мизинец. Он так и не выправился и остался поврежденным на всю жизнь. Разве думала та девочка в годы войны, что однажды в ее жизни случится «Евровидение»?», – говорится в сообщении.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, что первые фильмы вселенной русских супергероев для медиафраншизы «Союзмультфильма» могут увидеть свет в 2026 году, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Александра Мудрац
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