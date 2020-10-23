Кончаловский получил приз за режиссуру на кинофестивале в Чикаго

Подразделения столичной Госавтоинспекции по регистрации автомобилей переходят на работу без выходных ГАИ отреагировала на публикации о сбоях в работе ее электронных сервисов «Жучки» готовы помочь обойти очередь СМИ: сбои в сервисах ГИБДД продолжаются уже месяц