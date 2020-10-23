Кончаловский получил приз за режиссуру на кинофестивале в Чикаго
Российский кинорежиссер Андрей Кончаловский получил приз в номинации «лучшая режиссура» за фильм «Дорогие товарищи» на Международном кинофестивале в Чикаго. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Walt Disney Company Russia & CIS.
В этом году кинофестиваль прошел в 56-й раз. Кончаловский получил приз «Серебряный Хьюго».
Фильм режиссера основан на реальных событиях, произошедших в Новочеркасске в 1962 году. Главная героиня в фильме - работница парткома Людмила (играет Юлия Высоцкая).
В российском кинопрокате фильм должен появится 12 ноября текущего года.
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