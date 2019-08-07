Компания Disney снимет ремейк фильма «Один дома»
Одна из крупнейших компаний индустрии развлечений The Walt Disney Company намерена переснять знаменитый рождественский фильм «Один дома» 1990 года, пишет ТАСС.
Формат новой киноленты пока неизвестен. Отмечается, что фильм будет доступен на стриминговой платформе компании Disney+, запуск которой планируется в ноябре.
По словам топ-менеджера американской компании Боба Айгера, новую платформу заполнят различные произведения корпорации Fox. В частности, помимо фильма «Один дома» планируется переснять такие картины как «Ночь в музее» (2006), «Оптом дешевле» (2003) и других.
Ранее сообщалось, что Disney побил мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам.
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