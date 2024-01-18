Комедию «Иван Васильевич меняет все» от ТНТ посмотрели 42,5 миллиона зрителей

Комедию «Иван Васильевич меняет все» в эфире ТНТ и в онлайн-кинотеатрах посмотрели 42,5 миллиона зрителей. Об этом заявили в пресс-службе телеканала.

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Картина оказалась самой рейтинговой трансляцией на ТНТ за последние пять лет и самым популярным кинофильмом прошлого года на всех телеканалах среди зрителей в возрасте от 14 до 44 лет.

Участие в съемках фильма приняли В фильме снялись более 70 знаменитостей, в том числе Тимур Батрутдинов, Клава Кока, Сергей Лазарев, Никита Кологривый, Ольга Бузова и другие.

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ФОТО: кадр из фильма
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