Комедию «Иван Васильевич меняет все» от ТНТ посмотрели 42,5 миллиона зрителей
18 января 202415:33
Комедию «Иван Васильевич меняет все» в эфире ТНТ и в онлайн-кинотеатрах посмотрели 42,5 миллиона зрителей. Об этом заявили в пресс-службе телеканала.
Картина оказалась самой рейтинговой трансляцией на ТНТ за последние пять лет и самым популярным кинофильмом прошлого года на всех телеканалах среди зрителей в возрасте от 14 до 44 лет.
Участие в съемках фильма приняли В фильме снялись более 70 знаменитостей, в том числе Тимур Батрутдинов, Клава Кока, Сергей Лазарев, Никита Кологривый, Ольга Бузова и другие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru