Актер Филипп Янковский пошутил над Кологривым после его критики
Актер, кинорежиссёр и кинопродюсер Филипп Янковский решил уколоть Никиту Кологривого на премьере фильма «Прелесть», которая состоялась в кинотеатре «Художественный», сообщает портал Woman.ru.
«Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает», — сказал артист.
Слова актера вызвали в зале смех и одобрительные аплодисменты. Развивая тему, Янковский вспомнил о своей работе в фильме режиссера Андрея Тарковского «Зеркало». По его словам, представителям киноиндустрии важно стремится к высокой культуре съемок, которая царила на этом проекте.
Ранее молодой актер Никита Кологривый, известный по ролям Кащея в сериале «Слово пацана» и Емели в фильме «По щучьему велению», выступил с критикой Данилы Козловского. Также высмеял актрису Александру Бортич, которая снимается в кино, не имея актерского образования, напоминает «Радиоточка НСН».
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