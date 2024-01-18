Актер Филипп Янковский пошутил над Кологривым после его критики

«Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает», — сказал артист.

Слова актера вызвали в зале смех и одобрительные аплодисменты. Развивая тему, Янковский вспомнил о своей работе в фильме режиссера Андрея Тарковского «Зеркало». По его словам, представителям киноиндустрии важно стремится к высокой культуре съемок, которая царила на этом проекте.

Ранее молодой актер Никита Кологривый, известный по ролям Кащея в сериале «Слово пацана» и Емели в фильме «По щучьему велению», выступил с критикой Данилы Козловского. Также высмеял актрису Александру Бортич, которая снимается в кино, не имея актерского образования, напоминает «Радиоточка НСН».



