Домогаров отказался от роли Тартюфа

Народный артист РФ Александр Домогаров был снят с главной роли в спектакле «Тартюф» Театра Моссовета, сообщает РИА Новости.

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В театре пояснили, что актёр сам отказался от участия в постановке.

«Руководство театра удовлетворило просьбу Домогарова, который в связи с занятостью в других проектах, попросил освободить его», - отметила представитель пресс-службы театра.

Ранее на экраны вышел фильм «Гардемарины 1787», который является продолжением популярной советской ленты о приключениях трёх друзей. В ленте снялись Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Кристина Орбакайте, Фёдор Добронравов, Роман Мадянов и другие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
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