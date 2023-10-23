Домогаров отказался от роли Тартюфа
Народный артист РФ Александр Домогаров был снят с главной роли в спектакле «Тартюф» Театра Моссовета, сообщает РИА Новости.
В театре пояснили, что актёр сам отказался от участия в постановке.
«Руководство театра удовлетворило просьбу Домогарова, который в связи с занятостью в других проектах, попросил освободить его», - отметила представитель пресс-службы театра.
Ранее на экраны вышел фильм «Гардемарины 1787», который является продолжением популярной советской ленты о приключениях трёх друзей. В ленте снялись Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Кристина Орбакайте, Фёдор Добронравов, Роман Мадянов и другие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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