Катя Лель заявила, что пришельцы постоянно выходят с ней на связь
Российская исполнительница Катя Лель заявила, что установила контакт с пришельцами, и теперь они постоянно выходят с ней на связь, сообщает News.ru.
По словам певицы, благодаря коммуникации с инопланетянами она смогла достичь исцеляющих вибраций. Артистка отмечает, что иноземный разум общается с ней постоянно «и в физическом, и в астральном мире, когда они захотят».
«Это моя жизнь, это высшие силы света, добрые вибрации, если они с тобой контактируют, то они хотят тебя чем-то наделить, и ты понесешь это дальше во благо людям, если ты достоин этого», — отметила Лель.
Ранее певица Катя Лель рассказала в эфире НСН о необычном явлении, с которым она столкнулась в 16 лет. Артистка считает, что это была встреча с представителями внеземных цивилизаций.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 320 / сут.
Умерли
103 тыс.+277 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 656 / сут.
- Пушков прокомментировал слова Зеленского о полете Гагарина
- РФПИ: процесс закупки Германией «Спутника V» находится в продвинутой стадии
- «Роскосмос» не исключает экстренную отправку в космос сварщиков
- В Кремле отрицают приостановку авиасообщения с Турцией из-за визита Зеленского в Стамбул
- Рогозин перечислил свои самые любимые фильмы о космосе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru