Катя Лель заявила, что пришельцы постоянно выходят с ней на связь

По словам певицы, благодаря коммуникации с инопланетянами она смогла достичь исцеляющих вибраций. Артистка отмечает, что иноземный разум общается с ней постоянно «и в физическом, и в астральном мире, когда они захотят».

«Это моя жизнь, это высшие силы света, добрые вибрации, если они с тобой контактируют, то они хотят тебя чем-то наделить, и ты понесешь это дальше во благо людям, если ты достоин этого», — отметила Лель.

Ранее певица Катя Лель рассказала в эфире НСН о необычном явлении, с которым она столкнулась в 16 лет. Артистка считает, что это была встреча с представителями внеземных цивилизаций.

