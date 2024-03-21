Картина Ивана Айвазовского стала топ-лотом торгов MacDougall’s
Картина «У южного побережья» русского живописца Ивана Айвазовского стала топ-лотом на торгах MacDougall’s, сообщает Forbes.
Работу, написанную художником в 1893 году, предварительно оценили в 600 тысяч фунтов. В последний раз произведение выставлялось на Sotheby’s летом 2007 года как картина одного из учеников и последователей Айвазовского. Тогда её продали за £108 тысяч.
Торги аукционного дома MacDougall’s проходят в эти дни в онлайн-формате на платформе парижского аукционного дома Hôtel Drouot.
Ранее картина Айвазовского «Лунная ночь» продана за 92 млн рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru