Из-за падения спроса отменяются концерты Бузовой

Местные жители отказываются покупать билеты. Организаторы извинились перед теми, кто все-таки купил билеты, за причиненные неудобства и пообещали вернуть деньги.

Также отменен концерт Бузовой в Череповце. Он должен был состояться 30 сентября. Местные жители также не проявили интерес к творчеству исполнительницы.

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-шоу оценил инцидент в эфире «Матч ТВ», где комментатор Дмитрий Губерниев довёл до слёз певицу Ольгу Бузову. Губерниев сначала пытался поймать собеседницу на незнании футбола и истории театрального искусства, а потом спросил, «перестала ли она пить коньяк по утрам».

