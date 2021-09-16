Из-за падения спроса отменяются концерты Бузовой

Концерт певицы Ольги Бузовой в Вологде, который был намечен на 29 сентября в местном Дворце спорта, отменили из-за низкого спроса, сообщает 78.ru.

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Местные жители отказываются покупать билеты. Организаторы извинились перед теми, кто все-таки купил билеты, за причиненные неудобства и пообещали вернуть деньги.

Также отменен концерт Бузовой в Череповце. Он должен был состояться 30 сентября. Местные жители также не проявили интерес к творчеству исполнительницы.

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-шоу оценил инцидент в эфире «Матч ТВ», где комментатор Дмитрий Губерниев довёл до слёз певицу Ольгу Бузову. Губерниев сначала пытался поймать собеседницу на незнании футбола и истории театрального искусства, а потом спросил, «перестала ли она пить коньяк по утрам».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:МузыкантыОльга Бузова
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