«Интерстеллар» Кристофера Нолана снова покажут в кинотеатрах

Как пишет Variety, повторный прокат посвящён 10-летию научно-фантастического фильма. Снова увидеть её с 27 сентября смогут зрители США, Канады и некоторых других стран.

Уточняется, что «Интерстеллар», в котором главные роли сыграли Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй, будут демонстрировать в любимом формате Нолана - IMAX.

Кинокартина «Интерстеллар» рассказывает о группе астронавтов, которые ищут в космосе новый дом для человечества. Премьера состоялась 7 ноября 2014 года, сборы составили 774 млн долларов.

Ранее пользователи агрегатора Rotten Tomatoes признали Кристофера Нолана лучшим кинорежиссером за последние 25 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».