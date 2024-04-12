«Интерстеллар» Кристофера Нолана снова покажут в кинотеатрах
Кинокомпании Warner Bros. и Paramount Pictures объявили, что ленту Кристофера Нолана «Интерстеллар» снова покажут в кинотеатрах.
Как пишет Variety, повторный прокат посвящён 10-летию научно-фантастического фильма. Снова увидеть её с 27 сентября смогут зрители США, Канады и некоторых других стран.
Уточняется, что «Интерстеллар», в котором главные роли сыграли Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй, будут демонстрировать в любимом формате Нолана - IMAX.
Кинокартина «Интерстеллар» рассказывает о группе астронавтов, которые ищут в космосе новый дом для человечества. Премьера состоялась 7 ноября 2014 года, сборы составили 774 млн долларов.
Ранее пользователи агрегатора Rotten Tomatoes признали Кристофера Нолана лучшим кинорежиссером за последние 25 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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