Интерес к американским блокбастерам вернулся на уровень 2022 года
По итогам первых шести месяцев 2024 года в топ-20 сериалов попали семь американских кинолент, три из которых – новинки этого года, рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».
Отмечается, что в первой половине прошлого года в топ-20 входили пять американских сериалов и только две новинки, а во второй половине — лишь три американских проекта, из них одна новинка. Таким образом, в итоге доля интереса к американским сериалам выросла с 11,8% в январе 2024 года до 27,8% в июне. Последний раз такой высокой эта доля была в 2022 году, когда крупнейшие американские студии и стриминги только остановили легальную поставку своего контента в Россию.
В «Кинопоиске» отметили, что сериалы «Дом дракона» и вновь выросшая на его фоне «Игра престолов» — единственные американские сериалы в топ-20 этого полугодия, которые можно посмотреть в России легально.
Кроме того, по данным «Кинопоиска», рост производства собственного контента у онлайн-кинотеатров почти остановился: за полгода 2024 года они выпустили 56 оригинальных сериалов против 54 таких проектов за аналогичный период 2023 года и 55 во второй половине того же года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru