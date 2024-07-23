Интерес к американским блокбастерам вернулся на уровень 2022 года

Отмечается, что в первой половине прошлого года в топ-20 входили пять американских сериалов и только две новинки, а во второй половине — лишь три американских проекта, из них одна новинка. Таким образом, в итоге доля интереса к американским сериалам выросла с 11,8% в январе 2024 года до 27,8% в июне. Последний раз такой высокой эта доля была в 2022 году, когда крупнейшие американские студии и стриминги только остановили легальную поставку своего контента в Россию.

В «Кинопоиске» отметили, что сериалы «Дом дракона» и вновь выросшая на его фоне «Игра престолов» — единственные американские сериалы в топ-20 этого полугодия, которые можно посмотреть в России легально.

Кроме того, по данным «Кинопоиска», рост производства собственного контента у онлайн-кинотеатров почти остановился: за полгода 2024 года они выпустили 56 оригинальных сериалов против 54 таких проектов за аналогичный период 2023 года и 55 во второй половине того же года.

