«Иначе - крах»: Промоутеры обратились в Минкульт из-за запрета концертов

Промоутеры и представители концертных организаций выступили с обращением к Роспотребнадзору и Минкультуры РФ с требованием объявить «разумные и конкретные этапы открытия» концертных залов, которые пустуют из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает телеканал «360».

Авторы видеообращения отмечают, что хоть концерты и запрещены, гостиницы, рестораны и некоторые развлекательные организации вовсю работают. Промоутеры считают, что так продолжаться не может. «Мы профессионалы! Мы умеем качественно и безопасно проводить мероприятия», - подчёркивают они.

Если власти в ближайшее время не прояснят ситуацию с возобновлением концертной деятельности, индустрию ждёт крах, предупреждают авторы обращения. Речь идёт о сотнях тысяч рабочих мест, напоминают они.

Ранее Минкультуры сообщало, что концерты возобновятся не раньше сентября. В Москве тем временем массовые мероприятия разрешили, но с ограничениями.

