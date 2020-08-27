«Иначе - крах»: Промоутеры обратились в Минкульт из-за запрета концертов
Промоутеры и представители концертных организаций выступили с обращением к Роспотребнадзору и Минкультуры РФ с требованием объявить «разумные и конкретные этапы открытия» концертных залов, которые пустуют из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает телеканал «360».
Авторы видеообращения отмечают, что хоть концерты и запрещены, гостиницы, рестораны и некоторые развлекательные организации вовсю работают. Промоутеры считают, что так продолжаться не может. «Мы профессионалы! Мы умеем качественно и безопасно проводить мероприятия», - подчёркивают они.
Если власти в ближайшее время не прояснят ситуацию с возобновлением концертной деятельности, индустрию ждёт крах, предупреждают авторы обращения. Речь идёт о сотнях тысяч рабочих мест, напоминают они.
Ранее Минкультуры сообщало, что концерты возобновятся не раньше сентября. В Москве тем временем массовые мероприятия разрешили, но с ограничениями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru