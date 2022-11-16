Императорский фарфоровый завод выпустил чайную пару в честь манифеста нового театра
Императорский фарфоровый завод вместе с Биеннале театрального искусства создали чайную пару по мотивам спектакля «Царь Федор Иоаннович». Это первая совместная постановка Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Об этом сообщают представители театрального фестиваля.
В набор входят блюдце, десертная тарелка и чашка, на которой изображены герои пьесы — сам царь Федор, сын Иоанна Грозного, его жена, царица Ирина, правитель царства Борис Годунов и верховный воевода, князь Иван Шуйский.
Иллюстрации разработала художница ИФЗ Любовь Цветкова. Она воспользовалась архивами с целью изучения фотографий спектакля, иллюстраций и костюмов.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», спектакль «Царь Федор Иоаннович» был поставлен Станиславским и Немировичем-Данченко в 1898 году. Он считается манифестом нового театра, радикально повлиявшим на эту сферу искусства.
Выпуск коллекционной чайной пары приурочен к 150-летию со дня встречи будущих реформаторов в «Славянском базаре». Именно тогда, во ходе 18-часового разговора двух авторов, родилась их концепция развития театра.
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