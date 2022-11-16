Императорский фарфоровый завод выпустил чайную пару в честь манифеста нового театра

В набор входят блюдце, десертная тарелка и чашка, на которой изображены герои пьесы — сам царь Федор, сын Иоанна Грозного, его жена, царица Ирина, правитель царства Борис Годунов и верховный воевода, князь Иван Шуйский.

Иллюстрации разработала художница ИФЗ Любовь Цветкова. Она воспользовалась архивами с целью изучения фотографий спектакля, иллюстраций и костюмов.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», спектакль «Царь Федор Иоаннович» был поставлен Станиславским и Немировичем-Данченко в 1898 году. Он считается манифестом нового театра, радикально повлиявшим на эту сферу искусства.

Выпуск коллекционной чайной пары приурочен к 150-летию со дня встречи будущих реформаторов в «Славянском базаре». Именно тогда, во ходе 18-часового разговора двух авторов, родилась их концепция развития театра.

