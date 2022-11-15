Главный режиссёр театра Вахтангова Юрий Бутусов решил уволиться

Главный режиссёр театра имени Вахтангова Юрий Бутусов принял решение уволиться. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок.

«Театр с ним ничего не расторгал, я получил от Юрия Николаевича заявление, что он просит его уволить, потому что он находится в Париже и в ближайшее время он приехать на работу не может, и продолжить работу в театре Вахтангова не может»,— сообщил Крок.

Решение режиссера принято в связи с тем, что Бутусов находится в Париже и в ближайшее время не сможет продолжить работу в театре. В одном из последних интервью Forbes Life режиссер высказался по поводу цензуры в театре.

«Я всегда говорил, что не занимаюсь политикой. А теперь понимаю, что занимался, потому что свобода — это идеологическая категория, важнейшая для людей и, конечно же, политическая. Утверждая свободу творчества, я утверждаю и свободу человека, свободу его проявлений, свободу мыслей, свободу слова. Поэтому театр — это, безусловно, идеологическое поле», - заявил Бутусов.

Он также рассказал, что рассматривает для себя разные варианты будущего, в том числе и эмиграцию.

«У меня есть очень внятное отношение к происходящему, которое выражено в моих спектаклях, и поэтому я хочу, чтобы они шли. В них есть важные гуманистические, антивоенные в общефилософском смысле высказывания, поэтому я еще продолжаю за них бороться», - считает режиссер.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Юрий Бутусов ставит спектакли больше 20 лет. С 2011 по 2018 годы он был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. В 2018 года стал главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.

