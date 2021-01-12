Худрук «Геликон-Оперы» предложил открыть в театре пункт вакцинации

Столичный театр «Геликон-опера» поддерживает идею размещения в своих стенах мобильного пункта вакцинации от коронавируса по примеру Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал в соцсетях генеральный директор и художественный руководитель московского театра Дмитрий Бертман.

По его словам, он готов обратиться с этой инициативой к мэру Москвы Сергею Собянину. Бертман также сообщил, что уже сделал прививку СOVID-19, как и многие его коллеги по театральному цеху.

По задумке руководителя «Геликон-оперы», такой мобильный пункт вакцинации мог бы работать в здании театра не только вечером, когда идут спектакли, но и днём. «Это было бы очень здорово, и помогло бы нам стать безопаснее и ближе к московским зрителям. Мы – за безопасный театр», - подчеркнул Дмитрий Бертман на своей странице в Facebook.

Ранее художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман предложил открыть в его помещениях центр вакцинации от коронавируса, где смогут сделать прививку все желающие.

