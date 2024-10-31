Хоррор «Еретик» назвали лучшим фильмом актера Хью Гранта
Вышедший в мировой прокат хоррор «Еретик» восторженно встретили кинокритики, сообщает «Культуромания».
Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 85%. Британский актер предстает в образе обаятельного и пугающего мистера Рида. Критики уже назвали картину лучшей лентой с участием Хью Гранта.
В центре сюжета – история двух девушек, которые обходят дома с целью обратить местных жителей в свою веру, но в одном доме всё идет не по плану, они оказываются втянутыми в игру на выживание.
На экраны российских кинотеатров фильм выйдет 14 ноября.
Ранее фильм «Граф Монте-Кристо» стал первым из иностранных в российском прокате в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru