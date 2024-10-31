Хоррор «Еретик» назвали лучшим фильмом актера Хью Гранта

Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 85%. Британский актер предстает в образе обаятельного и пугающего мистера Рида. Критики уже назвали картину лучшей лентой с участием Хью Гранта.

В центре сюжета – история двух девушек, которые обходят дома с целью обратить местных жителей в свою веру, но в одном доме всё идет не по плану, они оказываются втянутыми в игру на выживание.

На экраны российских кинотеатров фильм выйдет 14 ноября.

Ранее фильм «Граф Монте-Кристо» стал первым из иностранных в российском прокате в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

