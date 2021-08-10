«Ходячие мертвецы» возвращаются на экраны

Премьера финального 11 сезона культового сериала «Ходячие мертвецы» состоится уже 22 августа 2021 года на телеканале AMC в США, а также 23 августа в Великобритании на платформе Disney+

Финальный сезон состоит из 24 эпизодов, которые создатели планируют показывать частями на протяжении 2х лет. А уже в 2023 году в их планах, запустить спин-офф «Ходячих мертвецов», где сюжет будет сосредоточен на персонажах Нормана Ридуса (Дэрил Диксон) и Кэрол (Мелисса МакБрайд) .

Главной интригой 11 сезона остается актерский состав, создатели держат в тайне возвращение одного из главных героев Рика Граймса (Эндрю Линкольн).