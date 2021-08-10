«Ходячие мертвецы» возвращаются на экраны
Премьера финального 11 сезона культового сериала «Ходячие мертвецы» состоится уже 22 августа 2021 года на телеканале AMC в США, а также 23 августа в Великобритании на платформе Disney+
Финальный сезон состоит из 24 эпизодов, которые создатели планируют показывать частями на протяжении 2х лет. А уже в 2023 году в их планах, запустить спин-офф «Ходячих мертвецов», где сюжет будет сосредоточен на персонажах Нормана Ридуса (Дэрил Диксон) и Кэрол (Мелисса МакБрайд) .
Главной интригой 11 сезона остается актерский состав, создатели держат в тайне возвращение одного из главных героев Рика Граймса (Эндрю Линкольн).
В первом официальном трейлере персонаж Линкольна был показан зрителям, но официального объявления о возвращении актера в шоу не последовало. Сценаристы уклончиво говорят, что Рик Граймс будет привлечен к финальному сезону. А также утверждают, что Эндрю Линкольн появится в роли Рика Граймса в спин-офф сериала, премьера которого запланирована после завершения «Ходячих мертвецов».
В еще двух трейлерах шоу зрителям показывают всех главных героев сериала и трудности, с которыми им придется столкнуться. На этот раз их противник окажется в разы сильнее и безжалостнее, в ходе борьбы за выживание героям шоу придется потерять все.
Вышедший в 2010 году пилотный выпуск «Ходячих мертвецов» привлек 5,3 млн зрителей, сделав тем самым сериал самой популярной новинкой телеканала AMC. Премьера пятого сезона установила новый рекорд в 17,3 млн зрителей в США. Высокие показатели зрительской аудитории были отмечены в России у Tvigle.
По мотивам сериала в 2013 году была выпущена видеоигра «The Walking Dead: Survival Instinct». Было выпущено четыре коротких веб-сериала основанных на сериале «Ходячие мертвецы» — «Разорванная на части» (2011), «Холодный склад» (2012), «Клятва» (2013), «Красное мачете» (2017).
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