ХIII фестиваль «Традиции и современность» пройдет в Москве с 20 по 23 июня

Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность» уже 13 раз пройдёт в российской столице. В этом году мероприятие состоится с 20 по 23 июня в Гостином Дворе.

Особенностью нынешнего фестиваля станет участие делегаций из стран БРИКС. В российской столице соберутся художники и галеристы из более чем 30 стран мира, в том числе Китая, Ирана, Индии, Эквадора, Чили, Турции, США. Специальная экспозиция будет посвящена странам африканского континента, отмечается на сайте проекта.

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Фестиваль будет проходить под девизом «Искусство без границ». Россию на мероприятии представят участник последней биеннале во Франции, World Art Dubai и венецианской Stranieri Ovunque. Впервые проект «Традиции и современность» был реализован в 2007 году – тогда он прошёл в ЦВЗ «Манеж»,

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это единственный в России фестиваль искусств, который интегрирует 10 направлений в одном масштабном выставочном пространстве.

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Фото: vera.art-space.world
ТЕГИ:МоскваИскусствоФестиваль

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