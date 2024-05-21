ХIII фестиваль «Традиции и современность» пройдет в Москве с 20 по 23 июня

Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность» уже 13 раз пройдёт в российской столице. В этом году мероприятие состоится с 20 по 23 июня в Гостином Дворе.

Особенностью нынешнего фестиваля станет участие делегаций из стран БРИКС. В российской столице соберутся художники и галеристы из более чем 30 стран мира, в том числе Китая, Ирана, Индии, Эквадора, Чили, Турции, США. Специальная экспозиция будет посвящена странам африканского континента, отмечается на сайте проекта.