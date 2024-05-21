ХIII фестиваль «Традиции и современность» пройдет в Москве с 20 по 23 июня
Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность» уже 13 раз пройдёт в российской столице. В этом году мероприятие состоится с 20 по 23 июня в Гостином Дворе.
Особенностью нынешнего фестиваля станет участие делегаций из стран БРИКС. В российской столице соберутся художники и галеристы из более чем 30 стран мира, в том числе Китая, Ирана, Индии, Эквадора, Чили, Турции, США. Специальная экспозиция будет посвящена странам африканского континента, отмечается на сайте проекта.
Фестиваль будет проходить под девизом «Искусство без границ». Россию на мероприятии представят участник последней биеннале во Франции, World Art Dubai и венецианской Stranieri Ovunque. Впервые проект «Традиции и современность» был реализован в 2007 году – тогда он прошёл в ЦВЗ «Манеж»,
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это единственный в России фестиваль искусств, который интегрирует 10 направлений в одном масштабном выставочном пространстве.
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